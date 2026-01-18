Atlantik Okyanusu’nda 10 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin haberlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde re’sen soruşturma başlatırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan yeni bir açıklama geldi. Türkiye bağlantılı operasyon kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Atlantik Okyanusu’nda Türkiye bağlantılı bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma genişletiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İspanya güvenlik güçleri ve donanmasının Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda düzenlediği operasyona ilişkin çıkan haberlerin ardından re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, UNITED S isimli gemiye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 mürettebattan 4’ünün Türk vatandaşı olduğu hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

3 ŞÜPHELİ FİRARİ

Operasyonlarda Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassrı, Semra Almassrı, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab isimli şüphelilerin, “örgüt kurma, uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen malvarlığını aklama” suçlarından gözaltına alındığı açıklandı. Üç şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyona ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, uluslararası sularda gerçekleştirilen operasyonda 4 Türk, 1 Sırp, 1 Macar ve 7 Hint uyruklu olmak üzere toplam 13 mürettebatın gözaltına alındığını ve 10 ton kokain ele geçirildiğini hatırlattı.

Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Açıklamasında, operasyonu yürüten savcılık ve emniyet birimlerini tebrik eden Yerlikaya, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

