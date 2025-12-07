Bartın’da polisin dur ihtarına uymayan otomobildeki şahıslar kaçmaya başladı. 30 kilometre süren kovalamaca, Büyükkızılkum Plajı’nda sona erdi. Sürücü ve yanındaki şahıs gözaltına alındı, araç narkotik ekiplerince incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olay, Bartın Gölbucağı Kavşağı yakınlarında başladı. 74 ABN 335 plakalı araç, polisin dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Araç, önce sanayi bölgesine, ardından İnkumu yoluna yöneldi. Polis ekipleri, aracı takip ederek durdurmaya çalıştı. Sürücü, polis barikatlarını fark edince Gürgenpınarı Köyü istikametine girdi. Patika ve ara yolları kullanarak Büyükkızılkum Köyü’ne yönelen araç, yolun bitmesiyle durmak zorunda kaldı.

BU DEFA KOŞARAK KAÇTILAR!

Araçtan inen sürücü M.Ö. ve yanındaki M.Y., yürüyerek kaçmaya çalıştı. Ancak şehir içi trafik, asayiş ve narkotik ekiplerinin ortak çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Kovalamaca sırasında araç penceresinden yol kenarına küçük paketler attıkları tespit edildi. Narkotik ekipleri, paketlerin bırakıldığı bölgede inceleme yaptı.

Araç ise çekici yardımıyla Bartın Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürülerek detaylı incelemeye alındı.

