Kayseri’de arkadaşını darp eden 2 şahıs, evin parmak iziyle açılması nedeniyle çıkamayınca 3. kattan çarşaflarla inmeye çalıştı. Mahsur kalan zanlılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan 14 katlı binada meydana gelen olayda, S.A. ile E.Ö. iddiaya göre alkol almak için arkadaşları H.Ü.'nün evine gitti.

EVDEN ÇARŞAFLA KAÇMAK İSTEDİLER

Burada henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı, olay büyüdü. S.A. ile E.Ö. ev sahibi H.Ü.'yü darp etti. Kaçmak isteyen şahıslar evin kapısının parmak iziyle açılmasından dolayı çıkamadı. S.A. ve E.Ö. 3'üncü katta bulunan evden çarşafları birbirine bağlayarak, binanın altında bulunan marketin çıkıntısına indi.

MAHSUR KALDILAR, İTFAİYE KURTARDI

İkili burada mahsur kalınca ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından H.Ü.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de S.A. ve H.Ü.'yü mahsur kaldıkları yerden indirerek, polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan 2 şahıs gerekli işlemler için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

