Ankara'da çocuğunun gözü önünde kayınpederi tarafından öldürülen Başak Gürkan Arslan cinayetine ilişkin davada hakim karşısına çıkan Kudret Arslan’ın savunması ‘Pes’ dedirtti. Arslan “Başak'a yumruk attım, elime rastgele bir bıçak aldım. Bir kere bıçak vurduğumu hatırlıyorum kendimi kaybetmişim. Eşimi de yakın zamanda kaybettim, psikolojim iyi değildi” dedi.

Ankara’da Başak Gürkan Arslan’ın 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kayınpederi tarafından öldürülmesine ilişkin dava, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"ALDATMA" İDDİASI

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Barış ve Kudret Arslan, taraf avukatları ile Başak Gürkan Arslan’ın ailesi katıldı. Barış Arslan, eşiyle 2018'de evlendiklerini, son 3 yıldır sorunlar yaşadıklarını, karısının kendisini aldattığına dair şüpheleri olduğunu ileri sürdü.

Arslan, şunları söyledi:

Eşimin telefonunda bazı konuşmalar gördüm. Cüzdanında 'Tarık eşinden ayrılacak, Tarık Başak'ı çok seviyor' yazılı bir not buldum. Başak'a sordum, 'Ben artık seni sevmiyorum.' dedi. Olaydan 10 gün önce evden ayrıldım. Her şeyi arkadaş gibi olduğum babamla paylaşırım. Babam bu süre zarfında yanımda olmak istedi. Olay günü öğlen ailenin yanına gittik. Amacımız, aileyle birlikte Başak'ın yanına gitmekti.

Barış Arslan, olay günü babasıyla maktulün tartıştığını, kendisinin de ayırmaya çalıştığını savundu.

Başak Gürkan Arslan cinayetinde pişkin savunma! Kendimi kaybetmişim, psikolojim iyi değildi

“KÜFÜR ETTİ, ÇOK SİNİRLENDİM”

Kayınpeder Kudret Arslan ise gelininin kendisine hakaret ettiğini iddia ederek kendini şöyle savundu:

Olaydan bir gün önce Didim'den Ankara'ya geldik. Başak beni görünce küfür etti ve ben çok sinirlendim. Başak'a yumruk attım, dışarı götürmeye çalıştım. Mutfağa girdim, elime rastgele bir bıçak aldım. Bir kere bıçak vurduğumu hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum, kendimi kaybetmişim. Eşimi de yakın zamanda kaybettim, psikolojim iyi değildi. Kapının önünde 'Sizi bir pislikten temizledim.' demedim, sadece 'Namusumu temizledim.' dedim. Çok pişmanım, oğlumun bir suçu yok, keşke beni tutsaydı. Başak'ın ailesinden çok özür diliyorum.

“BUNLAR CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ”

Öldürülen genç kadının annesi Makbule Gürkan, kızına iftira atıldığını belirterek ifadelere “Kızıma iftira atıyorlar, asla ihanet etmedi. Olay günü eve geldiler, bir protokol getirip, 'Bunu imzalayın, bana dükkanı verin.' dediler. Babası Kudret Arslan, iddia ettikleri aldatma meselesi yüzünden çok sinirliydi. 'Ben onun boynunu kopartırım, onu keseceğim, öldüreceğim, oğlumu nasıl aldatır.' diyordu. Ciddiye almadık. Bunlar cinayeti önceden planlamış” diyerek tepki gösterdi.

Başak Gürkan Arslan cinayetinde pişkin savunma! Kendimi kaybetmişim, psikolojim iyi değildi

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Başak Gürkan Arslan cinayetinde pişkin savunma! Kendimi kaybetmişim, psikolojim iyi değildi

NE OLMUŞTU?

Olay 9 Eylül 2025'te Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir evde gerçekleşti. Başak Gürkan Arslan ve Barış Arslan boşanma protokolünü konuşmak için bir araya geldi. Çift arasında tartışma çıktı, tartışmaya Barış Arslan'ın babası Kudret Arslan da dahil oldu.

Çıkan kavgada baba Kudret Arslan, Başak Gürkan'ı darp ederek yere düşürdü. Barış Arslan ise yerdeki eşini saçından sürüklerken, kayınpeder Kudret Arslan genç kadını 22 yerinden bıçaklayarak katletti. Kan donduran olay 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde yaşandı. Başak Gürkan Arslan’ın öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatıldı.

ÖLÜM SEBEBİ: DAMAR YARALANMASI

Başak Gürkan Arslan cinayetine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Adli Tıp Kurumu raporuna yer verilen iddianamede, maktulün vücudunda 22 kesik tespit edildiği, üç darbenin tek başına öldürücü nitelik taşıdığı belirtildi. Arslan'ın ölüm sebebinin "büyük damar yaralanmasıyla gelişen dış kanama ile kesici delici alet yaralanmalarına bağlı organlarda iç kanama" sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Başak Gürkan Arslan cinayetinde pişkin savunma! Kendimi kaybetmişim, psikolojim iyi değildi

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Kudret Arslan, gelininin oğlunu aldattığını iddia etti. Arslan "Namusumu temizledim, pişmanım" ifadelerini kullandı. Barış Arslan ise suçlamaları reddederek, olay sırasında çocuğunu kucağına aldığını sonrasında ise şoka girdiği için müdahale edemediğini öne sürdü.

İddianamede, Barış Arslan'ın savunmasının aksine, olay anında babasını durdurmak için hiçbir çaba sarf etmediği, hatta yerdeki eşini saçından sürükleyerek babasının saldırısına açık hale getirdiği vurgulandı.

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