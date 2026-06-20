İhlas Haber Ajansı
Başakşehir’de korkunç cinayet! Genç kadın başına taşla vurularak öldürüldü
İstanbul Başakşehir’de boş arazide bir kadının cesedi bulundu. Başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlenen 34 yaşındaki Sultan Ç.’nin nişanlısı gözaltına alındı.
Özetle DinleBaşakşehir’de korkunç cinayet! Genç kadın başına t...
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3. Sayfa 2 dk önce
İstanbul Başakşehir'de bir kadının boş arazide ölü bulunması üzerine nişanlısı gözaltına alındı.
- Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.
- Vatandaşlar, boş arazide hareketsiz yatan bir kadını görerek polisi bildirdi.
- Polis ekipleri, kadının kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
- Cesedin Sultan Ç. (34) ait olduğu tespit edildi.
- Olayla ilgili Sultan Ç.'nin nişanlısı V.Ç. gözaltına alındı.
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Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahintepe'de cadde üzerindeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının kafasının taşla vurularak öldüğü belirlendi. Yapılan çalışmalarda cesedin Sultan Ç.'ye (34) ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sultan Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
NİŞANLISI GÖZALTINDA
Konu ile ilgili Sultan Ç.'nin nişanlısı olduğu öğrenilen V.Ç. polis ekiplerinde gözaltına alındı.
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