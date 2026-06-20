Sokak çetelerinin, çocukları “Yaşın küçük, az ceza alırsın” söylemiyle suça sürükleme yöntemi yargının merceğinde.

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının sokak çeteleriyle mücadelede yürüttüğü eş güdümlü çalışmalar kapsamında, çocukların ağır suçlara karıştırılması hâlinde mevcut hukuk düzenindeki yaptırımlar tartışılmaya devam ediyor.

Hukukçu Sabri Canpolat, yaş küçüklüğünün suçlarda tamamen cezasızlık anlamına gelmediğini belirterek, “Toplumda yaygın olan ‘küçük çocuk ceza almaz’ düşüncesi ise gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Türk Ceza Kanunu’na göre 12 yaşını doldurmamış çocukların cezai sorumluluğu yok. Ancak suça karışan çocukların büyük bölümü 12-15 yaş aralığında olduğu için, işledikleri fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine sahiplerse, ciddi oranlarda ceza indirimi uygulansa bile ceza alıyorlar. Yaş indirimiyle ilgili düzenlemelerin yeniden ele alınacağını biliyoruz” dedi.

12'nci Yargı Paketi: “Yaşı küçük” diye az ceza devri bitiyor

Canpolat, suça sürüklenen çocukların yalnızca hukuki değil sosyal sonuçlarla da karşı karşıya kaldığını ifade ederek, “Bu çocuklar toplum önünde dışlanma, eğitim hayatından kopma ve ilerleyen süreçte yeniden suça yönelme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Sabıka kaydı da bu çocukların topluma yeniden kazandırılması önünde ciddi bir engel oluşturuyor” diye konuştu.

12'nci Yargı Paketi: “Yaşı küçük” diye az ceza devri bitiyor

İlerleyen günlerde Meclis’e sunulması planlanan 12’nci Yargı Paketi’nde, ağır suç işleyen çocuklara yönelik ceza uygulamalarında değişiklikler öngörülüyor. Taslağa göre, kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda yaş indiriminin sınırlandırılması planlanıyor.

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