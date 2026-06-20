2,5 milyon adayın yarışı başladı. Bugün düzenlenen TYT’nin ardından, YKS’nin ikinci oturumu AYT yarın saat 10.15’te, son oturumu YDT ise aynı gün saat 15.45’te yapılacak.

Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026-YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılacak.

Saat 10.15’te başlayacak TYT’ye 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu. Sınav, Lefkoşa ile Türkiye genelindeki 81 ilde 254 merkezde gerçekleştirilecek.

En genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. Dört ilçede ilk defa YKS düzenlenecek. Soru kitapçıkları ve sınav evrakları, yüksek güvenlik önlemleri altında sevk edildi. Karekodlu kutularda saklanan evraklar, zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi bulunan 531 nakil aracıyla ÖSYM’nin kapalı matbaa merkezinden gönderildi.

YKS’nin soru kitapçıkları ve sınav evrakını taşıyan 531 nakil aracı, ÖSYM’nin kapalı matbaa merkezinden 81 il ile KKTC’deki 254 sınav merkezine gönderildi.

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Basım ve sevkiyatta görev alan 100’den fazla ÖSYM personeli yaklaşık 35 gündür izole edilmiş şekilde çalıştı.

Sınav güvenliği; Faraday kafesi, jammer 7/24 güvenlik nöbeti, GPS takip ve 360 derece kamera sistemleriyle sağlandı. Nakil araçlarının güzergâhları ve hareketleri anlık olarak takip edildi. Elektronik kilitler bugün güvenlik güçlerinin gözetiminde açıldı. Adaylar sınav binalarına dedektörlü aramanın ardından alınacak. Bu arada İçişleri Bakanlığı, YKS sebebiyle gürültü ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla meydanlardaki dev ekranlarda yapılacak millî maç yayınlarını iptal etti.

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