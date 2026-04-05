Berdan Irmağı’na atlayan genç akıntıya kapıldı! Son anları kameraya yansıdı
Mersin’de Berdan Irmağı’na atlayan 17 yaşındaki genç akıntıya kapıldı. Gencin son anları cep telefonu kamerasına da yansıdı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı'nda meydana geldi. 17 yaşındaki Batu Yetiş Kerem K., bir anda ırmağa atladı. Daha sonra akıntıya kapılan genç, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile polis tarafından arama çalışması başlatıldı. Debisi yüksek ve akıntının güçlü olduğu bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.
SON ANLARI KAMERADA
Öte yandan kaybolan gencin suya atladıktan sonraki anlarına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gencin akıntıya kapıldığı, sürüklenmemek için sudaki ağacın dallarına tutunduğu, ancak bir süre sonra gücünü kaybederek akıntıya direnemediği ve kaybolduğu anlar yer aldı.
