İstanbul Beşiktaş'ta özel banka şubesine gelen bir şahıs, bıçak dayadığı bankanın güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan şahsın, aynı bankanın başka bir şubesinde çalıştığı ve bir süre önce işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş'taki Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan özel bir banka şubesine gelen M.S, boğazına bıçak dayadığı güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis köpeğiyle yapılan müdahalenin ardından yakalanan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü.

BANKANIN ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Beşiktaş'taki banka şubesine soygun girişiminde bulunan M.S'nin, aynı bankanın başka bir şubesinde çalıştığı ve bir süre önce işten çıkarıldığı öğrenildi.

