Bıçak ve tornavidayla işlenen cinayette yeni talep! Ceza indirimi için HTS kayıtlarını istediler

Korkunç olay Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşanmıştı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İskender K, maktul Simge K'nin babası ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen müşteki vekilleri, dosyadaki eksiklerin giderilmesini talep etti.

HTS KAYITLARINI İSTEDİLER

Sanık müdafi ise HTS kayıtlarının geldiğini, maktul Simge K'nin tanık Ç.K. ile irtibatta olduğunun belirlediğini savunarak, "Maktulün tanık Ç.K. ile irtibatta olup olmadığı konusunda bilirkişi incelenmesi, HTS kayıtlarının dosyaya alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının dosyaya alınmasının reddine, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine ve eksiklerin tamamlanması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Aralık 2024'te polise giden İskender K. (43), eşi Simge K'yi (31) Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söylemiş, emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırmada, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

SAVUNMASI KAN DONDURMUŞTU

Katil zanlısı ilk ifadesine aldatıldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söyleyip savunmasında, "Bıçak kırıldı. Araçtan indikten sonra Simge yerde yatıyordu. Gözüm döndü, araca dönüp tornavidayı aldım. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" demişti.

TANIK Ç.K.: DUYGUSAL ARKADAŞLIĞIMIZ YOKTU

Tanık Ç.K, maktul Simge K'nin çocukluk arkadaşı olduğunu ve iki yıl öncesine kadar ailece görüştüklerini belirterek "(Duygusal) O şekilde bir arkadaşlığım yok. İki yıldır görüşmüyorum, aramızda problem yoktur. Geçmişte ailecek görüşüyorduk, herhangi özel görüşmek yok, sanık iftira atmaktadır" diye konuşmuştu.

2 YILDIR TÖVBELİYİM"

Telefon rehberinde maktulün numarasının kayıtlı olmadığını savunan Ç.K, "Aynı zamanda telefon ve sosyal medya üzerinden görüşmemiz yoktu. Beş gün önce sanık ile dini konularda konuşmuştuk hatta bana 'Allah razı olsun.' dedi. İki yıldır tövbeliyim, müzikli düğünlere dahi gitmem. (Maktul) Sosyal medyada beni takip ettiğine dair bilgim yok. Evinin yakınlarına İskender evdeyken ya da yokken gelmedim." ifadelerini kullanmıştı.