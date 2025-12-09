Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çayönü Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 4 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarının çalınması, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın özel ekibi tarafından titizlikle yürütülen çalışma sonucunda aydınlatıldı. 12 gün süren kamera incelemesi sonrası şüpheli kıskıvrak yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan hırsızın, suçun izlerini silmek için mahalle muhtarlığının güvenlik kamerası kayıt cihazını da söktüğü ortaya çıktı.

Olay, Çayönü Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın evinde meydana geldi. Ev sahibi, 7 adet 30 gram bilezik, 4 adet 40 gram bilezik, 2 tam altın, 20 çeyrek altın ve 550 gram has altının yerinde olmadığını fark ederek jandarmaya başvurdu. Altınların toplam değeri yaklaşık 4 milyon TL'yi buluyordu. Hırsızın, suçun izlerini silmek için mahalle muhtarlığının güvenlik kamerası kayıt cihazını da söktüğü ortaya çıktı.

288 SAATLİK SABIR OPERASYONU

Hırsızlık sonrası jandarma tarafından özel bir ekip kuruldu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen 288 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek olayın peşine düştü.

SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yapılan teknik çalışma sonunda şüphelinin aynı mahallede yaşayan İ.A. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti. Hatta çaldığı altınların önemli bir kısmını bir kuyumcuda bozdurduğunu söyledi. Kuyumcudaki güvenlik kameraları da bu ifadeyi doğruladı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

