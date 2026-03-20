İhlas Haber Ajansı
Çankırı'da yangın faciası! Müstakil ev mezarları oldu
Çankırı’da iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm eve yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Evde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Merkez ilçesi İncili Çeşme Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti.
Yangın, Merkez ilçesi İncili Çeşme Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler tüm evi sardı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Evde dumandan etkilenen Ramazan Bayram ve Sefer Üzün isimli iki kişi hayatını kaybetti, bir köpek de telef oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
