Çankırı’da iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm eve yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Evde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın, Merkez ilçesi İncili Çeşme Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler tüm evi sardı.

Çankırı'da yangın faciası! Müstakil ev mezarları oldu

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Evde dumandan etkilenen Ramazan Bayram ve Sefer Üzün isimli iki kişi hayatını kaybetti, bir köpek de telef oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası