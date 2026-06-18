Çorum’da 19 yaşındaki genç kadın, tartıştığı anne ve babasını bıçakla evde rehin aldı. Eşyalara zarar verip camları kıran hem annesini hem de kendini yaralayan kadın, ikna çabalarının ardından teslim oldu.

Olay, Kale Mahallesi Mutlu 2. Sokak'ta meydana geldi. 19 yaşındaki C.Y. ile anne ve babası arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLA REHİN ALDI

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Y., bıçakla anne ve babasını evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadını ikna etmek için çalışma başlattı.

Çorum'da dehşet! 19 yaşındaki kadın anne ve babasını rehin aldı

POLİSLER ARAYA GİRİNCE SERBEST BIRAKTI!

Ekiplerin çalışmasının ardından C.Y., anne ve babasını serbest bıraktı. Ailesini serbest bıraktıktan sonra kendisini eve kilitleyen C.Y., polis ekipleri tarafından ikna edilerek evden çıkartıldı.



Çorum'da dehşet! 19 yaşındaki kadın anne ve babasını rehin aldı

HEM KENDİNİ HEM ANNESİNİ YARALADI

Olay sırasında evdeki eşyalara zarar verip camı kırdığı öğrenilen C.Y.'nin kolunda, annesinin ise elinde kesikler oluştu. Yaralılara olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMAYA GİTTİ

Kızlarıyla ilgili daha önce uzaklaştırma kararı almak istedikleri öğrenilen anne ve baba, şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Şüpheli C.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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