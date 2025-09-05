Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizde boğulmaktan kurtarıldı, 22 yıl hapis cezası çıktı! Sahilden cezaevine gönderildi

Denizde boğulmaktan kurtarıldı, 22 yıl hapis cezası çıktı! Sahilden cezaevine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizde boğulmaktan kurtarıldı, 22 yıl hapis cezası çıktı! Sahilden cezaevine gönderildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan şahsın 7 ayrı suçtan arama kaydı olduğu ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şahıs sahilden alınarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan bir şahsın kimlik aramasında 7 ayrı suçtan arama kaydı olduğu ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Denizden sağ kurtarılan şahıs, cezaevine gönderildi.

Denizde boğulmaktan kurtarıldı, 22 yıl hapis cezası çıktı! Sahilden cezaevine gönderildi - 1. Resim

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde 6. kule mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (37) isimli şahıs, yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde boğulmaktan kurtarıldı, 22 yıl hapis cezası çıktı! Sahilden cezaevine gönderildi - 2. Resim

Cankurtaranlar tarafından hızlı müdahale ile denizden çıkarılan şahsın kimlik tespiti için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın 7 ayrı suçtan araması ve 22 yıl 2 ay kesinleştirilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Denizde boğulmaktan kurtarıldı, 22 yıl hapis cezası çıktı! Sahilden cezaevine gönderildi - 3. Resim

SAHİLDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

