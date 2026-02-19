Anadolu Ajansı • Tavas
Denizli'de feci kaza: Baba ile oğlu can verdi
Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonetin minivana çarpması sonucu, kamyonet sürücüsü baba ile oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde Ramazan Çolak (59) yönetimindeki kamyonet, Akyar Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Mehmet E'nin kullandığı minivana çarptı.
BABA OĞUL CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Çolak ile yanındaki oğlu Ahmet Emre Çolak'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer araç sürücüsü ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
