Diyarbakır'da sağlık ekibini taşıyan ambulans devrildi. Kazada yaralanan 3 sağlık görevlisi olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bismil-Batman kara yolu Çöltepe mevkiinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getirmeye çalışan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, yolun kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıktı.

3 SAĞLIK GÖREVLİSİ YARALANDI

Devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine meslektaşları ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer, zorlu kış şartlarında 112 hattının meşgul edilmemesi ve sadece acil durumlar için destek istenmesi gerektiğini hatırlattı.

