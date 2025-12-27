Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde şehir içi hattı nedeniyle daha önce uzlaşmayla sonuçlanan tartışma yeniden alevlendi. Çıkan silahlı saldırıda 35 yaşındaki Ferhat Gezer hayatını kaybetirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayet, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde gerçekleşti. Taraflar arasında şehir içi hattı nedeniyle çıkan tartışma uzlaştırma sonucu sona erdi.

Taraflardan arasında tekrar başlayan husumet nedeniyle Ferhat Gezer (35), Kocaköy ilçesi kırsal Günalan Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edilen Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası