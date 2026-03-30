Diyarbakır Bağlar'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.



Diyarbakır'da okul servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Bağlar'a bağlı Karamus Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen öğrencileri taşıyan servis aracı, otomobil ile çarpıştı.

Diyarbakır'da okul servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kazada servisteki 13 öğrenci ile otomobildeki şoför ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

