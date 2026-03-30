İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da okul servisi kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır Bağlar'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.
- Kaza, Karamus Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
- Servis aracı plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.
- Kazada servisteki 13 öğrenci ile otomobildeki şoför ve yolcu yaralandı.
- Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.
Kaza, Bağlar'a bağlı Karamus Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen öğrencileri taşıyan servis aracı, otomobil ile çarpıştı.
Kazada servisteki 13 öğrenci ile otomobildeki şoför ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM VİDEOLARI
Erzurum'da trafik kazası! Köpeği kucağına atlayan sürücü refüje çarptı
