İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
- Kaza, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde 06 EJH 704 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün Muş'a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
- Olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
- Kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
- Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
- Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde 06 EJH 704 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Muş'a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
1 ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlı, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
