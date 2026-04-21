Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde 06 EJH 704 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Muş'a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

1 ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlı, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

