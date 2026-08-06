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3. Sayfa

Domuz sanıp ateş etti! İncir bahçesinde babasını öldürdü

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Domuz sanıp ateş etti! İncir bahçesinde babasını öldürdü

Aydın'da kendisine ait incir bahçesinde domuz nöbeti tutan 70 yaşındaki K.D, lavabo ihtiyacını gidermek için ayrıldığı bahçeye geri döndüğü sırada oğlu tarafından domuz sanılarak vuruldu. Ağır yalanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde domuz nöbeti sırasında bir kişi, domuz zannederek ateş ettiği 70 yaşındaki babasının ölümüne neden oldu.

Domuz sanıp ateş etti! İncir bahçesinde babasını öldürdü
Başlık ResmiDomuz sanıp ateş etti! İncir bahçesinde babasını öldürdü

BAHÇEYE DÖNDÜĞÜ SIRADA OĞLU ATEŞ ETTİ

Olay, Kazandere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki K.D., kendisine ait incir bahçesinde oğlu C.D. (37) ile birlikte domuz nöbeti tuttuğu sırada lavabo ihtiyacını gidermek için bulunduğu yerden ayrıldı. Bir süre sonra bahçeye dönen K.D., iddiaya göre oğlu tarafından domuz sanılarak tüfekle vuruldu.

Domuz sanıp ateş etti! İncir bahçesinde babasını öldürdü
Başlık ResmiDomuz sanıp ateş etti! İncir bahçesinde babasını öldürdü

Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen K.D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. C.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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BABA TOPRAĞA VERİLDİ, OĞLU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden adam Hisar Mahallesi'nde toprağa verilirken, babasını vuran C.D. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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