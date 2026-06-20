Edirne'de feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Sürücü öldü
Edirne'de bir otomobil, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Erol Kalaycı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Kaza, TEM Otoyolu Edirne gişeleri mevkiine yaklaşık 3 kilometre kala meydana geldi.
- Erol Kalaycı idaresindeki otomobil, yakıtı biten ve yol kenarında duran M.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
- Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içinde sıkıştı.
- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Erol Kalaycı'yı araçtan çıkardı.
- Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Kalaycı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kalaycı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
- Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, tır sürücüsü M.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
- Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEM Otoyolu Edirne gişeleri mevkiine yaklaşık 3 kilometre kala Erol Kalaycı idaresindeki otomobil, yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarında duran M.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Korkunç kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Erol Kalaycı'ya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı.
SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ
Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken tır sürücüsü M.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.