Edirne'de bir otomobil, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Erol Kalaycı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Edirne gişeleri mevkiine yaklaşık 3 kilometre kala Erol Kalaycı idaresindeki otomobil, yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarında duran M.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Korkunç kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Edirne'de feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Sürücü öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Erol Kalaycı'ya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı.

Edirne'de feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Sürücü öldü

SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kalaycı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Edirne'de feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Sürücü öldü

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken tır sürücüsü M.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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