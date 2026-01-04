Edirne’de metruk bir evin çatısının çökmesi paniğe neden oldu. Yanındaki müstakil evde yaşayan 5 kişi, olası tehlikeye karşı AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

Edirne’nin merkez ilçesine bağlı Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan kullanılmayan bir evde meydana gelen çökme, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle metruk yapının çatısı çökerken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİYE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE

Yapılan ilk incelemelerde, çöken çatının bitişikte bulunan bahçedeki tek katlı müstakil eve zarar verme riski taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, söz konusu evde yaşayan 5 kişiyi tedbir amaçlı olarak tahliye etti.

METRUK EV YIKILDI

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çökme riski bulunan metruk ev, ekiplerin kontrolü altında yıkıldı.

Çavuşbey Mahallesi Muhtarı Serkan Kuş, yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını belirterek, ilgili kurumların hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

