Aydın'da bulunan Uzundere Mahallesi'nin uzun yıllar boyunca muhtarlığını yapan Bahri Okumuş hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gören Bahri Okumuş, Uzundere Köyü'nde 30 yıl muhtarlık yaptı.

Muhtarlığı boyunca ve de sonrasında çevresinde sevilen ve saygı duyulan kimliği ile tanınan Bahri Okumuş bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Okumuş dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bahri Okumuş'un cenazesinin öğlen namazına mütekip Uzundure Hüseyinciler Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

