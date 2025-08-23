Erdek yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Balıkesir’in Bandırma ilçesi Erdek kara yolu üzerinde bir otomobil, oto kurtarma aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesi, Erdek kara yolu üzerindeki Mamun mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Bir otomobil, seyir halindeyken oto kurtarma aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlardan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci