Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Erdek yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Erdek yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erdek yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Trafik Kazası, Ölüm, Yaralanma, Bandırma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Erdek kara yolu üzerinde bir otomobil, oto kurtarma aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesi, Erdek kara yolu üzerindeki Mamun mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Bir otomobil, seyir halindeyken oto kurtarma aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunanlardan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Erdek yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sındırgı depremi tarihi camiye de hasar verdiUmut yolculuğu son buldu! 25 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Umut yolculuğu son buldu! 25 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı - 3. SayfaUmut yolculuğu son buldu! Aralarında 15 çocuk da varAntalya'da korkunç olay! Oda Başkanı, çalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti - 3. SayfaÇalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak! Kendilerinden büyük çetelere gözdağı vermişler - 3. Sayfa‘Daltonlar’ın hedefi uluslararası kartel olmak!Trabzon'da maganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Kız alma merasimi kabusa dönüştü! - 3. SayfaMaganda cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!Ormanda koşarken önüne çıktı... Erzurum'da korkunç olay, tamamen çürümüş ceset bulundu! - 3. SayfaKorkunç olay, tamamen çürümüş!Yolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdi - 3. SayfaYolcu otobüsünde dehşet! Dinlenirken yola savruldu, ikinci şoför feci şekilde can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...