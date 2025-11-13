Muğla eski Milletvekili Ali Boğa'yı öldüren sürücü Veli K., tahliye edildi. Kendini savunan sanık, "Normal hızla ilerliyordum, yanımdan geçen araç daha hızlıydı, bu yüzden Ali Boğa'yı göremedim. Fark ettiğim anda frene bastım ama koşarak geldiği için manevra yapma şansım yoktu" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'nın otomobilin çarpması sonucu ölümüne ilişkin yargılanan sürücü hakim karşısına çıktı.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Veli K. ile Boğa'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"KOŞTUĞU İÇİN MANEVRA ŞANSIM YOKTU"

Sanık Veli K. savunmasında, kazayı bilerek yapmadığını belirterek, "Normal hızla ilerliyordum, yanımdan geçen araç daha hızlıydı, bu yüzden Ali Boğa'yı göremedim. Fark ettiğim anda frene bastım ama koşarak geldiği için manevra yapma şansım yoktu. Cezaevinde psikolojik olarak çok zor durumdayım. Bilinçli hareket etmedim. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Eski milletvekilinin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

Ali Boğa'nın kızı Zeynep Boğa, babasının kurallara uyan bir kişi olduğunu ifade etti.

Kaza yerinde fren izi bulunmamasının, aracın yüksek hızla çarptığını gösterdiğini dile getiren Boğa, resmi hız tespiti yapılmasını talep etti.

Mahkeme, Boğa'ya çarpan aracın olay anındaki hızının tespitine yönelik rapor tanzim edilmesine karar verdi.

Sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine hükmeden mahkeme, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Eski milletvekilinin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde 15 Ağustos'ta, Veli K'nin kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa'ya (76) çarpmış, Boğa kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası