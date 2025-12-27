Eskişehir’de sabah saatlerinde fırına giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan küçük Miraç Yılmaz için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Evinden yaklaşık 7 kilometre uzakta bulunan 12 yaşındaki çocuk, soğuktan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir Şirintepe Mahallesi Şeyma Sokak’ta yaşayan 12 yaşındaki Miraç Yılmaz, sabah saatlerinde annesine kahvaltıda kızarmış ekmek istediğini söyleyerek evden çıktı. Saat 11.00 sıralarında fırına gitmek üzere apartmandan ayrılan çocuk, cep telefonunu evde bıraktıktan sonra geri dönmedi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Saatler geçmesine rağmen Miraç’tan haber alamayan ailesi, endişe içinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda küçük çocuğun en son Pazar Sokak civarında görüldüğü belirlendi.

7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, kayıp küçük çocuğun evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Sakintepe Mahallesi'nde bulunduğu öğrenildi. Yolunu kaybettiğini belirten ve soğuktan etkilendiği tespit edilen çocuk, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Miraç Yılmaz'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

