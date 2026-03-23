Facianın eşiğinden dönüldü: Öğrenci servisi çığdan son anda kurtuldu!
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen çığ, köy yolunu ulaşıma kapattı. Öğrencileri taşıyan servis faciadan saniyelerle kurtulurken, mahsur kalan öğrenciler karların üzerinden yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan kar, kütleler halinde hareket edip çığa neden oldu.
Çığ nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, bu sırada bölgede bulunan öğrencileri taşıyan servis aracı, olaydan saniyelerle kurtuldu. Çığ sonrası bölgede mahsur kalan öğrenciler, karların üzerinden yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.
Beytüşşebap Kaymakamlığı, çığ bölgesindeki yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
