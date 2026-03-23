Malatya’da kayısı üreticileri, monilya hastalığına karşı uyarıldı. Kayısılarda çiçeklenme döneminde görülen hastalığa karşı önlem alınması için çağrı yapılırken, hastalığının bulaştıktan sonra tedavisinin olmadığı ifade edildi.

Kayısının en önemli üretim merkezi Malatya’da çiftçiler için kritik uyarı geldi. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, üreticileri monilya hastalığına karşı uyararak, ilaçlamanın önemine dikkat çekti.

Çiftçilerin korktuğu hastalık! Bulaşınca tedavisi yok, ağaçları 3 yıl kurutuyor

ÇİÇEKLENME DÖNEMİNE DİKKAT

Monilya hastalığının kayısılarda çiçeklenme döneminde görüldüğünü hatırlatan Fidan, özellikle yağış öncesi ve sonrası ilaçlamanın önemli olduğunu vurguladı. Fidan, pembe tomurcuk döneminde bakırlı ilaçların kullanıldığını, çiçeklenmenin yüzde 5-10'a ulaşmasıyla birinci, yüzde 90-100'e ulaşmasıyla ise ikinci ilaçlamanın yapılması gerektiğini ifade etti.

Çiftçilerin korktuğu hastalık! Bulaşınca tedavisi yok, ağaçları 3 yıl kurutuyor

“İLAÇLAMA TEKRARLANMALI”

Fidan, "Yağış bekleniyorsa çiçeklenme oranı yüzde 1-2 seviyesinde dahi olsa üreticilerimizin vakit kaybetmeden ilaçlama yapması gerekir. Yağış sonrası ise ilaçlama mutlaka tekrarlanmalıdır" diye belirtti.

Çiftçilerin korktuğu hastalık! Bulaşınca tedavisi yok, ağaçları 3 yıl kurutuyor

BULAŞINCA TEDAVİSİ YOK

Fidan, monilya hastalığının bulaştıktan sonra tedavisinin mümkün olmadığını söyleyerek şöyle uyardı: Bu hastalıkta en önemli mücadele yöntemi koruyucu ilaçlamadır. Hastalık oluşmadan önce önlem alınmalıdır. Yağmur ve nem hastalığın en önemli etkenleridir.

3 YIL ÜRÜN ALINAMADI

Hastalığın görüldüğü bahçelerde 2 ile 3 yıl ürün alınamadığını belirten Fidan, üreticilerin doğru zaman, doğru doz ve doğru ilaç kullanımına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. Fidan, ilaçlama yapan çiftçilerin reçeteli, kayısıya ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin korktuğu hastalık! Bulaşınca tedavisi yok, ağaçları 3 yıl kurutuyor

MONİLYA HASTALIĞI NEDİR?

Monilya hastalığı (Monilinia laxa), özellikle kayısı, şeftali, kiraz, erik ve vişne gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarında çiçek, sürgün ve meyvelere zarar veren, yağışlı ve nemli havalarda hızlı yayılan bir mantar enfeksiyonudur. Ağaçlarda çiçek yanıklığına, dallarda kurumaya ve meyvelerde çürümeye/mumyalaşmaya yol açarak ciddi verim kayıplarına neden olur.

