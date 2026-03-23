Çiftçilerin korktuğu hastalık! Bulaşınca tedavisi yok, ağaçları 3 yıl kurutuyor
Malatya’da kayısı üreticileri, monilya hastalığına karşı uyarıldı. Kayısılarda çiçeklenme döneminde görülen hastalığa karşı önlem alınması için çağrı yapılırken, hastalığının bulaştıktan sonra tedavisinin olmadığı ifade edildi.
- Manilya hastalığı kayısılarda çiçeklenme döneminde görülür ve yağış öncesi/sonrası ilaçlama önemlidir.
- Pembe tomurcuk döneminde bakırlı ilaçlar kullanılır, çiçeklenmenin %5-10'una ulaşıldığında birinci, %90-100'üne ulaşıldığında ise ikinci ilaçlama yapılmalıdır.
- Yağış bekleniyorsa çiçeklenme oranı %1-2 seviyesinde dahi olsa ilaçlama yapılmalı ve yağış sonrası ilaçlama tekrarlanmalıdır.
- Manilya hastalığı bulaştıktan sonra tedavisi mümkün değildir, bu nedenle önleyici tedbirler önemlidir.
- Yağmur ve nem hastalığın en önemli etkenleridir.
- Hastalık görülen bahçelerde 2-3 yıl ürün alınamayabilir.
- Üreticiler, doğru zaman, doğru doz ve doğru ilaç kullanımına dikkat etmeli ve reçeteli, kayısıya ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanmalıdır.
Kayısının en önemli üretim merkezi Malatya’da çiftçiler için kritik uyarı geldi. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, üreticileri monilya hastalığına karşı uyararak, ilaçlamanın önemine dikkat çekti.
ÇİÇEKLENME DÖNEMİNE DİKKAT
Monilya hastalığının kayısılarda çiçeklenme döneminde görüldüğünü hatırlatan Fidan, özellikle yağış öncesi ve sonrası ilaçlamanın önemli olduğunu vurguladı. Fidan, pembe tomurcuk döneminde bakırlı ilaçların kullanıldığını, çiçeklenmenin yüzde 5-10'a ulaşmasıyla birinci, yüzde 90-100'e ulaşmasıyla ise ikinci ilaçlamanın yapılması gerektiğini ifade etti.
“İLAÇLAMA TEKRARLANMALI”
Fidan, "Yağış bekleniyorsa çiçeklenme oranı yüzde 1-2 seviyesinde dahi olsa üreticilerimizin vakit kaybetmeden ilaçlama yapması gerekir. Yağış sonrası ise ilaçlama mutlaka tekrarlanmalıdır" diye belirtti.
BULAŞINCA TEDAVİSİ YOK
Fidan, monilya hastalığının bulaştıktan sonra tedavisinin mümkün olmadığını söyleyerek şöyle uyardı: Bu hastalıkta en önemli mücadele yöntemi koruyucu ilaçlamadır. Hastalık oluşmadan önce önlem alınmalıdır. Yağmur ve nem hastalığın en önemli etkenleridir.
3 YIL ÜRÜN ALINAMADI
Hastalığın görüldüğü bahçelerde 2 ile 3 yıl ürün alınamadığını belirten Fidan, üreticilerin doğru zaman, doğru doz ve doğru ilaç kullanımına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. Fidan, ilaçlama yapan çiftçilerin reçeteli, kayısıya ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiğini söyledi.
MONİLYA HASTALIĞI NEDİR?
Monilya hastalığı (Monilinia laxa), özellikle kayısı, şeftali, kiraz, erik ve vişne gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarında çiçek, sürgün ve meyvelere zarar veren, yağışlı ve nemli havalarda hızlı yayılan bir mantar enfeksiyonudur. Ağaçlarda çiçek yanıklığına, dallarda kurumaya ve meyvelerde çürümeye/mumyalaşmaya yol açarak ciddi verim kayıplarına neden olur.