Fatih’te gece yarısı yükselen alevlerin ardındaki korkunç cinayet aydınlatıldı. Tartıştığı eşini öldüren şahıs, iz bırakmamak için evi ateşe verip kayıplara karıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası Semanur Algül’ün cansız bedenine ulaşılırken, kaçan katil zanlısı koca gözaltına alındı.

Olay İstanbul Fatih’te, dün saat 23.30 sıralarında yaşandı. Semanur Algül (29) ile eşi H.A. (30) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.A., eşini öldürdü ardından bulundukları daireyi ateşe verdi. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ATEŞE VERİP KAÇTI

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Küle dönen dairede çalışma yürüten ekipler, Semanur Algül’ün cansız bedenine ulaştı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekiplerince yangın sonrası olay yerinden kaçan H.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, Semanur Algül’ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

