Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde İzzet Yıldızhan'a gözaltı!
Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği suikast soruşturması büyüdü. Dosyada adı geçen isimler arasında türkücü İzzet Yıldızhan’ın da olduğu ve gözaltına alındığı öne sürüldü.
- Olay, taraflar arasında yapılmak istenen bir görüşme sırasında patlak verdi ve Kubilay Kaan Kundakçı aracında beklerken ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.
- Silahı kullanan şüphelinin iş dünyasından Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi.
- Müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu da gözaltına alındı.
- Cinayetin azmettiricilerinden biri olarak Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu gözaltına alındı.
- Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da dosya kapsamında gözaltına alındığı öne sürüldü.
- Soruşturma kapsamında toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve cinayette kullanıldığı düşünülen silah ele geçirildi.
İstanbul Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği kan donduran suikast girişimi, magazin ve cemiyet dünyasını sarsan dev bir operasyona dönüştü.
Polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda gözaltı sayısı artarken, olayın perde arkasına dair çarpıcı iddialar da gündeme geldi.
İddiaya göre olay, taraflar arasında yapılmak istenen bir görüşme sırasında patlak verdi. Kundakçı ile Canbay’ın konuşmak üzere Ümraniye’de buluştuğu, araç içinde bekledikleri sırada iki ayrı aracın yanlarına yanaştığı öğrenildi.
İLK ÖNCE ALEYNA KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI
Araçlardan inen saldırganlardan biri, doğrudan hedef alarak ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Kundakçı ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlar ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın hemen ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı. Soruşturmanın ilk aşamasında müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.
Devam eden incelemelerde silahı kullanan şüphelinin kimliği de kısa sürede tespit edildi. Şüphelinin, iş dünyasının tanınan isimlerinden Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi.
ANNESİ DE GÖZALTINDA
Soruşturma derinleştikçe çember genişledi. Aleyna Kalaycıoğlu’nun gözaltı süresi uzatılırken, annesi Zuhal Kalaycıoğlu da dosyaya dahil edilerek gözaltına alındı.
Polis ekipleri ayrıca olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sırasında cinayette kullanıldığı düşünülen silah da ele geçirildi.
Öte yandan dosyada en dikkat çeken gelişmelerden biri de azmettirici iddiası oldu. Cinayetin azmettiricilerinden biri olarak Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu’nun gözaltına alındı.
İZZET YILDIZHAN GÖZALTINDA
tv100'ün haberine göre, ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın da dosya kapsamında gözaltına alındığı öne sürüldü.
İzzet Yıldızhan'ın bu meselenin neresinde olduğu henüz bilinmiyor.
Cinayetin arka planında ise karmaşık ilişkiler ağı olduğu iddiaları dikkat çekiyor. Kundakçı’nın ailesi, olayın arkasında Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun olabileceğini ileri sürerken; görgü tanığı Canbay ise saldırının asıl hedefinin kendisi olabileceğini iddia etti. Canbay’ın ifadesinde, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun da süreçte rolü olabileceğini öne sürdüğü öğrenildi.