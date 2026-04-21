Adana’da devrilen motosiklette yolcu konumunda bulunan 16 yaşındaki Zeynep Su Acar'ın hayatını kaybetmesi kamera tarafından görüntülendi. Cenaze töreninde tabutunun üzerine gelinlik ve duvak konulan talihsiz kız gözyaşları içinde toprağa verildi.

19 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde bir kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar (16), kendisini almaya gelen arkadaşı Ercan A. (18) idaresindeki motosiklete bindi. Seyir halindeyken kontrolden çıkan motosikletteki Acar, metro köprüsü beton direğine çarparak yere düştü. Kazada sürücü ile yolcunun metrelerce sürüklendiği belirlendi.

Feci kazada hayatını kaybetti! Tabutuna gelinlik ve duvak konuldu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Zeynep Su Acar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Kürkçüler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan sürücü Ercan A.’nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletin refüjdeki taşa çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, Zeynep Su Acar’ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı anlar yer aldı. Cenaze töreninde Acar'ın tabutu üzerine gelinlik ve duvak konulması ise yürekleri dağladı.

