Gaziantep’in Nizip ilçesinde 4 çocuk annesi Hatice Kübra D., evinde tartıştığı bir kişi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sırasında çocuklardan birinin karakola gidip “annem evde yaralı” diyerek yardım istediği öğrenildi.

Olay, Nizip ilçesi Tahtani Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2'si engelli 4 çocuk annesi Hatice Kübra D. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu bıçakla Hatice Kübra D.'yi göğsünden bıçakladı.

ÇOCUĞU KARAKOLA GİDİP YARDIM İSTEDİ

Olay sırasında evde bulunan çocuklardan biri karakola gidip "annem evde yaralı" diyerek yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Ağır yaralanan Hatice Kübra D. ile olayın şüphelisi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ KESMİŞ

Şüphelinin, olayın ardından bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.



GERİDE 4 EVLAT BIRAKTI

Hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk annesi Hatice Kübra D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Öte yandan, ölen kadının eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

