Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hakan Şahin, Sakarya Hendek’te son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili şüpheli A.M. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, A.M. isimli yabancı uyruklu şahıs ile Hakan Şahin (22) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Hakan Şahin’e acı veda! 21 yaşındaki genç gözyaşlarıyla defnedildi

TÜFEKLE VURULDU, ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

A.M., tüfekle Hakan Şahin'e ateş ederek olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi Akçakoca Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Şahin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.M. ise suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Hakan Şahin’e acı veda! 21 yaşındaki genç gözyaşlarıyla defnedildi

BUGÜN DEFNEDİLDİ

22 yaşındaki Hakan Şahin'in cenazesi, bugün Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşiller Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından defnedildi.

Hakan Şahin’e acı veda! 21 yaşındaki genç gözyaşlarıyla defnedildi

Hakan Şahin’e acı veda! 21 yaşındaki genç gözyaşlarıyla defnedildi

Haberle İlgili Daha Fazlası