Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobilin kaybolan sürücüsü Halil Gündüz’ü arama çalışmaları 10 gündür sürüyor. Yaklaşık 60 kilometrelik alanda 150 kişilik ekip görev yapıyor.

Keci kaza, 29 Aralık 2025’te Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi.

SÜRÜCÜ 10 GÜNDÜR KAYIP

Olayda 1 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı ve 1 kişi kayboldu. Kaybolan otomobil sürücüsü Halil Gündüz’ü (42) arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor.

150 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Yaklaşık 60 kilometre alana yayılan arama çalışmalarında ekipler, Küplüce Mahallesi’nde bot yardımı ile çalışmaları yoğunlaştırdı. Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu ekipler, kanal içerisinde ve dışında arama çalışmasını sürdürüyor. Arama çalışmalarında yaklaşık 150 kişi görev yapıyor.

