Hatay’ın Erzin ilçesinde 77 yaşındaki Bekir S., eşini baltayla öldürdükten sonra banyoda kazdığı çukura gömdü. Vahşet, yakınlarının kayıp ihbarı üzerine ortaya çıktı. Katledilen kadının kimliği de tespit edildi.

Korkunç olay, Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı. Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki Bekir S., 61 yaşındaki eşini baltayla baş kısmına vurarak öldürdü.

Hatay’da vahşet evi! Öldürülüp banyo çukuruna gömülen kadının kimliği belli oldu

BANYODA AÇTIĞI ÇUKURA GÖMMÜŞ

Kadından haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Eve giden ve şahsa kadını soran jandarma ekiplerinin çalışması sonrası yaşlı adam eşini öldürdüğünü ve banyoya açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti.

Eşini öldüren Bekir S. gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Öte yandan şahsın öldürdüğü kadın ile ikinci evliliğini gerçekleştirdiği öğrenildi.

KATLEDİLEN KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hatay’da yaşanan korkunç olayda katledilen kadının kimliği ortaya çıktı.

77 yaşındaki adamın baltayla öldürerek, evinin banyosunda açtığı çukura gömdüğü kadının 61 yaşındaki Meliha Sarıkaya olduğu ortaya çıktı.

MUHTAR KAN DONDURAN OLAYI ANLATTI

Gökdere Mahalle Muhtarı Süleyman Baltacı, yaşananları anlatarak "Dün akşam saatlerinde mahallemizde üzücü bir olay yaşandı. Bir vatandaş eşini öldürdü. Bir cisimle kafasına vurularak öldüğü düşünülüyor. Adli tıp sonuçları neyi gösterirse devletimizin gerekli işlemleri başlatacağını düşünüyor. Birkaç gün önce kızları annelerine ulaşamayınca olay ortaya çıkıyor. Evin içerisine gömmüş" dedi.

