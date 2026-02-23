Denizli'de seyir halindeyken havaya ateş açtığı iddia edilen ve “dur” ihtarına uymayarak kaçan aday sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Hakkında adli ve idari işlem başlatılan şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, araçtan atıldığı değerlendirilen 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncilipınar Mahallesi'nde bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İHTARA UYMADI KAÇTI

Plakası tespit edilen otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak denetim noktasından kaçtı.

KOVALAMACA İLE YAKALANDI

Polisin bir süre takip ettiği otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

SÜRÜCÜ BELGESİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Araç sürücüsü B.B. hakkında silahla ateş etme ve ilgili diğer suçlar kapsamında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı, aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

UYUŞTURUCUYU YOLA FIRLATTI!

Otomobilden atıldığı değerlendirilen 5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan otomobilin polisten kaçtığı anlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedildi.

