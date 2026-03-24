Her şeyi eşinin yanında yaptı... Samsun'da baldızını öldüren adam intihar etti
Samsun’da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hasan A., baldızı Nigar A.’yı apartman girişinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
- Hasan A., baldızı Nigar A.'nın yaşadığı apartmana geldi.
- Hasan A., eşini apartmanın dışına iterek kapıyı kapatıp baldızıyla yalnız kaldı.
- Hasan A., baldızına peş peşe ateş açarak ölümüne neden oldu.
- Ardından Hasan A. aynı silahla kendini vurarak intihar etti.
- Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
- Hasan A.'nın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.
Kan donduran olay İlkadım ilçesinde bir apartmanın girişinde yaşandı. İnşaat işçisi 3 çocuk babası 52 yaşındaki Hasan A., baldızı 2 çocuk annesi Nigar A.'nın (44) yaşadığı binaya geldi.
Hasan A., yanında bulunan eşini dışarı iterek apartman kapısını kapattı. Baldızıyla binanın girişinde yalnız kalan şahıs, tabancasını çıkararak Nigar A.'ya peş peşe ateş açtı.
KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Başından, sırtından ve koltuk altından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan A., daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.
Silah sesleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Nigar A. ve Hasan A.'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.
Hasan A.'nın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.