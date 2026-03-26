Sinop’un Boyabat ilçesinde ailesiyle gittiği arazide kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 10 saatlik arama çalışmasının ardından dağın zirvesinde sağ olarak bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Sarıağaççayı Köyü’nde kum yüklemek için ailesiyle birlikte araziye giden 2 yaşındaki çocuk, ailenin kısa süreli dalgınlığı sırasında gözden kayboldu. Durumu fark eden aile, vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarına köy sakinleri de destek verdi.

DAĞIN ZİRVESİNDE BULUNDU

Zorlu arazi şartlarında saatler süren çalışmalar sonucunda küçük çocuk, kaybolduğu yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında, dağlık alanın zirvesindeki kayalık bölgede bulundu. Yaklaşık 10 saat boyunca tek başına kalan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan çocuk, kontrol amaçlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

