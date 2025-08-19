Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > İntihar etmek için üst geçide çıktı! Trafiği felç etti, E-5 kilitlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi intihar için üst geçide çıktı. İntihar girişimi nedeniyle E-5'i kilitlendi. Şahıs uzun süren çabalar neticesin ikna edilerek, üst geçitten indirildi.

Küçükçekmece'de E-5 üzerindeki bir üst geçide çıkan şahıs intihara kalkıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen adam köprüden indirilirken, trafik ise felç oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece E-5 üzerindeki bir üst geçitte yaşandı. İddiaya göre, işsiz olduğunu belirterek üst geçidin üzerine çıkan bir şahıs intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İntihar etmek için üst geçide çıktı! Trafiği felç etti, E-5 kilitlendi - 1. Resim

ZOR BELA İKNA EDİLDİ 

İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşılık E-5 üzerinde köprünün altına şişme yatağı açtı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen adam köprüden indirildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında trafik tek şeride düşürüldü.

İntihar etmek için üst geçide çıktı! Trafiği felç etti, E-5 kilitlendi - 2. Resim

E-5 üzerinde Bahçelievler'den Küçükçekmece istikametine kadar kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

