Çanakkale’de süt ürünleri işletmesi sahibi olan Erkan Elmas, babası tarafından katledildi. Olayın ardından baba gözaltına alınırken, cinayetin sebebi de ortaya çıktı.

Olay dün Çan ilçesinde meydan geldi. İddiaya göre Erkan Elmas babası M.E'den aldığı altınları geri veremeyince aralarında tartışma çıktı.

İş adamı Erkan Elmas babası tarafından öldürüldü! Cinayetin sebebi şoke etti

ALTIN BORCUNU ÖDEMEYEN OĞLUNU BIÇAKLADI

Çıkan tartışmada baba M.E., bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Erkan Elmas, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BABA GÖZALTINDA

Baba M.E. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası