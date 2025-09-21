İstanbul Avcılar'da büyük ihmal! Tadilatta kolon kestiler, belediye harekete geçti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan sitenin zemin katındaki dükkanına taşınan işletme sahiplerinin, tadilat sırasında kolonları kestiği iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, işletmeyi mühürledi.

Olay, Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, sitenin zemin katında bulunan bir dükkana taşınan işletme sahiplerinin, tadilat sırasında kolonları kestiği ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, söz konusu işletmeyi tedbir amacıyla mühürledi. Kolonların kesilip kesilmediğinin ise yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Aynı sitede esnaflık yapan Leyla Alcan isimli vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Dükkanda çalışırken çok yoğun seslerin gelmesi üzerine sağa sola baktım. Baktım dükkan tutulmuş ve tadilat çalışması var. Ne olduğunu merak ettiğimde ve içeriye girdiğimde kolon perdelerin kesik olduğunu gördüm. Ve derin çalışmalar yaptıklarını gördüm. Otoparktan giriş yaptım ve baktım kolonları kesmişler. Kolonları nasıl kestiklerini sordum, 'biz bilmiyoruz, bunlar kolon değil' diyerek beni uzaklaştırmaya çalıştılar. Ben de burası deprem bölgesi olduğu için bunu yapmalarının doğru olmadığını ve en ufak bir depremde hayatımızın riske gireceğini söyledim ama aldırış etmediler. Ben de doğal olarak belediyeyi aradım burada kolon perdelerinin kesildiğini bildirdim. Belediye iki saat içerisinde denetim yaparak dükkanı mühürlediler."