İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul'un 4 ilçesinde, 7 fuhuş operasyonu düzenlendi. 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde fuhuşla mücadele doğrultusunda gelen ihbarlara istinaden Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından projeli bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

4 İLÇEDE DÜĞMEYE BASILDI

Açıklamada, soruşturma kapsamında Bakırköy, Esenyurt, Fatih ve Avcılar'da fuhuş yapılan 7 evi işleten 14 şüpheli hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatları verildiği belirtildi.

