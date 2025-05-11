İstanbul'da feci kaza! Önce otobüse sonra refüje çarptı: Ölü ve yaralılar var

Ümraniye'de park yeri yüzünden silahlı kavga çıktı!

Taburcu olmak için ısrar etti, acı haber saatler sonra geldi

Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi öldü

İzmir'de bir apartman dairesinde patlama oldu! Yaralılar var

Gözaltına alınan sahte polislerden 5'i tutuklandı!

Sebebi de olayın aslı kadar feci oldu