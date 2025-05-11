İstanbul'da feci kaza! Önce otobüse sonra refüje çarptı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. D-100 kara yolunun Kartal istikametinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce otobüse sonra refüje çarptı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İstanbul'da feci bir kaza meydana geldi.
D-100 kara yolunun Kartal istikametinde seyir halinde bulunan Emrah D. idaresindeki 41 H 5426 plakalı otomobil, Tuzla mevkisinde aynı yöne giden otobüse arkadan çarptı.
EKİPLER YERİNE GELDİ
Savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan Ayşe D, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Emrah D. ile aynı araçtaki 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.