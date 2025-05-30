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İstanbul'da terör soruşturmasında yeni tutuklamalar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da terör soruşturmasında yeni tutuklamalar
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da terör soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 11'İ İÇİN ADLİ KONTROL

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına, 11'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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