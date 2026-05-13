İstanbul Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar, polisin ve bekçinin biber gazlı müdahalesiyle ayrılırken, olayda 6 şüpheli gözaltına alındı. Kavgayı ayırma çalışan 2 komiserin ise yaralandığı bildirildi.

İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gece saatlerinde iddiaya göre, halde esnaflık yapan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavga ihbarını alan polisler, kısa sürede olay yerine giderek tarafları ayırmaya çalıştı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Polis ve bekçilerin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan taraflara biber gazıyla müdahale edildi. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Büyük kavgayı ayırma çalışan 2 komiserin yaralandığı bildirilirken, kavgaya karışan 6 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

