İzmir Buca'da geri manevra yapan bir pikap, 9 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde geri manevra yapan pikabın çarpması sonucu yaralanan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

E.Ş'nin (69) kullandığı pikap, Yıldız Mahallesi 206/5 Sokaktaki bir iş yerinin önünde geri manevra yaparken 9 yaşındaki Nisanur Güzel'e çarptı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan ve Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güzel, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Güzel'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, sürücüyü gözaltına alındı.

