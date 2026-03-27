İzmir'in Bayraklı ilçesinde Uğur Baycan isimli şahıs, ayrıldığı eşi Havva Çubukçu'yu tabancayla vurarak öldürdü. Baycan, olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra aynı silahla intihar etti.

Gece saatlerinde Muhittin Erenler Mahallesi 2169 Sokak'ta Havva Çubukçu (34), evine gelen eski eşi Uğur Baycan (37) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Evin içinde başlayan ve sokağa taşan tartışma sırasında Uğur Baycan, yanında bulunan tabancayla eski eşine ateş ederek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Gürültü ve silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Baycan, kısa bir süre sonra Refik İnce Mahallesi 1925 Sokak'ta suç aleti tabanca ile kendisini vurarak intihar etti.

İki çocukları olduğu öğrenilen çiftin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

