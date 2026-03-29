Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'ya konuk olacağı maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.Milli maçı kaçırmak istemeyen futbol severler şimdiden tarih-saat araştırmalarına başladı. Peki, Türkiye Kosova maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu. Müsabakadan galip ayrılan taraf, Dünya Kupası bileti alacak. Play-off turu yarı finalinde Slovakya, başkent Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadı'nda Kosova'yı ağırlamıştı. Kosova, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Veldin Hodza'nın 21, Fisnik Asllani'nin 47, Florent Muslija'nın 60 ve Kreshnik Hajrizi'nin 72. dakikada attığı gollerle 4-3 kazanmıştı. Bu sonuçla Kosova, play-off turu finalinde Türkiye ile eşleşti.

Kosova'nın ay-yıldızlıları konuk edeceği karşılaşma, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak. Mücadelenin TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.



KARŞILAŞMAYI YÖNETECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve James Mainwaring gerçekleştirecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Christopher Kavanagh olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası