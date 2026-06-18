Anadolu Ajansı • Bayındır
İzmir'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var
İzmir'in Bayındır ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde, Necati Ayerden idaresindeki işçi servisi, Kızılcaağaç Mahallesi yakınlarında ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
22 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan sürücü Ayerden ile 21 işçi, Bayındır ve Tire'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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