İzmir'in Kiraz ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Ali Gezginer idaresindeki minibüs, Değirmendere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada işçilerden sürücünün eşi Gülseren Gezginer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ile 10 işçi ise Kiraz ve Ödemiş'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

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